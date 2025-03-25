Yaşlılar Haftasında Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirildi

YAŞLILARLA BİR ARAYA GELİNDİ

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşlı bakım merkezini ziyaret etti. Öğrenciler, bu anlamlı etkinlikte yaşlı çınarlarla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

ÖĞRENCİLERİN DUYARLILIĞI

“Ben Her Yerde Varım” projesi kapsamında, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Nihal Uluat ve Serdaroğlu Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öz’ün destekleriyle düzenlenen etkinlikte, lise öğrencileri huzurevinden yaşlıları ve engelli bireyleri ziyaret etti. Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Ziyaretimizde, okulumuzun Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri çırak öğrencilerimiz, huzurevi sakinlerinin kişisel bakım ve tıraş işlemlerini büyük bir özenle gerçekleştirdi. ‘Ben Her Yerde Varım’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, öğrencilerimizin duyarlılığı ve içtenliği, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüme dönüşerek gönüllere dokundu” şeklinde konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ

Alev Aydın, projelerinin sosyal sorumluluk bilincini artırmanın yanı sıra öğrencilerine yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti. Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak toplumun her kesimine sevgi ve dayanışma götürmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.