Yaşlılar Haftasında Evde Sağlık Ziyaretleri

YAŞLILAR HAFTASI KUTLAMASI

18-24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaşlılar Haftası’nda, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Said Talha Zengin ve YAŞAM (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi) ekibi, ilk hastaları Zeki Kalık ve Sevgi Kalık çiftini evlerinde ziyaret etti. Bu ziyarette yaşlılar haftası coşkuyla kutlandı. Ayrıca, ekip, muayenesinde görme problemi tespit edilen ve YAŞAM projesi kapsamında göz ameliyatı yapılan Mukime İçoğlu’nu da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

YAŞLILARIN ÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, yaşlılar haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Daha sağlıklı ve daha aktif yaşlı bireylerin oluşturulması için yaşlılara yönelik kronik hastalıklarla mücadelenin aktif bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır” dedi.

HEKİMLERDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Evde Sağlık Hizmetleri il koordinatörü Dr. Zengin, “Hastalarımız, Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde yani kısaca YAŞAM birimimizde doktor, evde bakım teknikeri, gerontolog ve hemşireden oluşan ekipçe takip edilmektedir. Yaşlılarımız, gerekli görüldüğünde psikolog, diyetisyen ve fizyoterapiste yönlendirilmektedir. Sağlık problemleri sebebiyle hastaneye erişimde sorun yaşayan hastalarımızın evde sağlık hizmetleri nakil araçları ile hastaneye ulaşımını koordine etmekteyiz” şeklinde bilgi verdi.

YAŞLILARA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

YAŞAM sorumlu hekimi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Uğur Kaya, yaşlı bireylerin başvurularından sonra bütüncül olarak değerlendirildiğini ve ilaçlarının kontrol edildiğini belirterek, “Bu sayede, yaşlılarımızın neredeyse yarısında ilaç kullanımını azalttık ve yanlış kullandıkları ilaçları düzelttik. Böylece hastalarımızın tansiyon ve şeker değerlerini kontrol altına almayı başardık. Gerekli gördüğümüzde Geriatri, Nöroloji, Kardiyoloji, Ortopedi, Göz Hastalıkları, KBB gibi uzmanlık dallarına danışmaktayız. Gözlük ve işitme cihazı kullanmaya başlayan, katarakt sebebiyle opere olup konforu artan hastalarımız oldu” dedi.

80 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARA DAVET

Dr. Kaya, yaşlılara yönelik bu hizmetten faydalanmak isteyen 80 yaş üstü bireyleri Erzurum Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri bünyesindeki YAŞAM Polikliniği’ne başvurmaya davet etti.