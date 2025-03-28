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Yaşlılar Haftasında Sağlık Ekiplerinden Anlamlı Ziyaret

ANLAMLI BİR ETKİNLİK

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ulusal Yaşlılar Haftası nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi. Pazaryeri ilçesindeki Yaşlılar Evi sakinleri, sağlık çalışanları tarafından ziyaret edilerek moral buldu. Pazaryeri Devlet Hastanesi’nden Dr. Erim Berkim Eker, Ebe Melike Nur Dursun ve Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Özkarlı, yaşlı bireyleri ziyaret ederek onları yalnız bırakmadıklarını hissettirdi.

YAŞLILARIN SAĞLIĞINA DİKKAT

Ziyaret sırasında, yaşlı sağlığıyla ilgili fiziksel aktivitenin önemi, sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesini artırıcı öneriler hakkında bilgiler verildi. Yaşlılar, kendilerini hatırlayan sağlık ekiplerine teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılmasını talep etti. “Bize değer verildiğini hissettik” diyen huzurevi sakinleri, sağlık çalışanlarıyla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

MOTİVASYON ARTIRMA HEDEFİ

Gerçekleşen etkinlik, yaşlıların moral ve motivasyonlarını artırmayı hedefledi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yaşlı bireylere yönelik destekleyici etkinliklerin süreceğini ifade etti.

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