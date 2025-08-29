Yaşlılar İçin Çalıştay Düzenlendi

YAŞLILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Eskişehir’deki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yaşlıların sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli politikalar geliştirmek için önemli bir adım attı. Bu bağlamda ‘Yaşlılık Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ‘2. Yaşlılık Şurası’ hazırlıkları kapsamında İl Müdürlüğü binasında yapılan bu çalıştay, yaşlı bireylerin toplumsal önemine vurgu yaptı.

YAŞLILARIN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, yaşlıların toplumun temel taşları arasında yer aldığını belirtti. Bayrak, “Bizlere yaşamın en önemli değerlerini öğreten, tecrübeleriyle yol gösteren aile büyüklerimiz, hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Onların yanında olmak, dualarını almak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu çalıştayın aile bağlarımızı güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

HUZUREVİNE TAŞINDIM

Etkinlikte söz alan 87 yaşındaki Furkan Yalçınkaya, Safiye Gönül Bayar Huzurevi’nin ilk sakinlerinden biri olarak sunulan hizmetlerden memnun kaldığını ifade etti. Yalçınkaya, “Tam 17 yıl önce, 70 yaşımda bu huzurevine taşındım. Burada çok rahatım, ilimiz gerçekten çok güzel ve sosyal yaşantımı sürdürebiliyorum. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Çalıştayda elde edilecek sonuçların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 2. Yaşlılık Şurası’na önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.