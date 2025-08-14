Yaşlılar İçin Çözüm Önerileri Sunuldu

YAŞLI BİREYLERİN HAYAT KALİTESİ ARTIRILMAKTA

Muş’ta gerçekleştirilen “Yaşlılık Çalıştayı” ile yaşlı bireylerin bakım, saygınlık, topluma katılım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu çalıştay, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapıldı. Çalıştayın açılışında Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa’nın yaptığı konuşmada, kuşaklar arası yardımlaşma ve dayanışmanın önemine değinildi. Alpboğa, “Bizler, büyüklerimize sahip çıkmayı hem inancımızdan hem de kültürümüzden miras aldığımız kadim değerler çerçevesinde görev bilen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biliyoruz ki geçmişine değer vermeyen bir toplumun geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmesi mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

YAŞLILARIN DEĞERİ VE SORUMLULUKLARIMIZ

Vali Yardımcısı Alpboğa, yaşlıların toplumun hafızasını taşıyan ve ülkesine ömrünü adamış bireyler olduğunu vurgulayarak, “Onların saygın, sağlıklı ve huzurlu yaşam sürmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur.” diye konuştu. Alpboğa, Muş’ta yaşlı bireyler için yürütülen hizmetlerden bahsederek, evde bakım hizmetleri, yaşlılık aylığı, yaşlı destek programı ve psiko-sosyal destek gibi uygulamalarla yaşlıların hayatlarının kolaylaştırıldığını ifade etti. Ayrıca, çalıştayın hedeflerini şöyle sıraladı: “Yaşlılarımızın bakım, saygınlık, kendini geliştirme ve topluma katılım gibi temel ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası projeler için ortak fikirlerin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin paylaşılması.”

YAŞLILIK ŞURASI’NA HAZIRLIK VE AİLE BİRLİĞİ

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, çalıştayın 1-2 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan 2. Yaşlılık Şurası’na hazırlık niteliğinde olduğunu belirtti. Kırtay, yaşlılığın hayatın kaçınılmaz bir dönemi olduğunun altını çizerken, “Yaşlılarımız, toplumsal ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran değerlerdir.” dedi. Ayrıca, İslam dininin yaşlılara olan özen gereksinimini vurguladığını belirterek, “Yüce dinimiz, ‘Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa onlara öf bile demeyin’ buyruğuyla çok hassas bir sınır çizmiştir.” şeklinde konuştu. Kırtay, Muş’ta 24 bin 503 yaşlının bulunduğunu belirtiyor ve bu kıymetli bireylere hizmet etmenin gurur verici olduğunu vurguluyor.

ETKİLİ YAŞLANMA STRATEJİLERİ

Aile bütünlüğünü ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren uygulamaların önemine dikkat çeken Kırtay, aktif yaşlanma stratejilerinin belirlenmesini gündem maddesi olarak değerlendirdi. Kırtay, “Yaşamın erken dönemlerinden başlayarak toplumda bu konudaki farkındalığın ve aktif yaşlanma kültürünün oluşmasını hayati bir unsur olarak görüyoruz.” dedi. Çalıştay, farklı başlıklardaki oturumlarla gün boyu devam ederken, kamu kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.