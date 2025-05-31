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Yaşlılar İçin E-Rapor İmkanı Geldi

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E-RAPOR UYGULAMASI HAZIRLANIYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs itibarıyla e-rapor uygulamasının hayata geçtiğini bildirdi. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık.” dedi.

HASTALARA ZAHMET YAŞATMAYACAK

Bu uygulama sayesinde 80 yaşın üzerindeki yaşlılar ve yatağa bağımlı kişiler, bulundukları yerden hem raporlarını hem de sağlık bakımlarını kolayca sürdürebilecek. Memişoğlu, “Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık.” ifadesini kullandı. Ayrıca, 80 yaş üzerindeki yaşlıların evde sağlık ekiplerince aranarak sağlık raporlarının kendilerine ulaştırılacağına dikkat çekti.

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