Yaşlılar İçin Fethiye’de Renkli Etkinlikler

KATILIM VE FARKINDALIK ARTIRMA AMAÇLI ETKİNLİKLER

Fethiye’de, yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen bu etkinlikler, renkli görüntülere sahne olmuştur. 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi (SAYAP) ile Fethiye Turizm, Tanıtım, Eğitim, Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) işbirliğiyle farklı organizasyonlar düzenlenmiştir. Resim çalışmaları, spor egzersizleri, dans ve müzik gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlik, SAYAP üyeleri ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştır.

YAŞLI SAĞLIĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Sağlığı Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Cemil Yavuz, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “6 yıldır Fethiye’de yaşlılık çalışmaları yürütüyoruz. Benim uzmanlık alanım yaşlı sağlığı. Dünya nüfusuyla birlikte ülkemizin nüfusu da hızla yaşlanıyor. Bu nedenle yaşlıların aktif hayatın içinde yer almasını desteklememiz gerekiyor. Devlet bu konuda çalışmalar yürütüyor, bizler de destek sağlıyoruz. Amacımız, yaşlılarımızın sağlıklı bir yaşlanma sürecine geçişini desteklemek” ifadelerini kullanmıştır.

Dr. Yavuz, yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmalarına katkı sağlamak için farklı alanlarda eğitimler düzenlediklerini ve haftada iki gün spor dersleri verdiklerini belirtmiş, “Uzaktan İngilizce dersleri, resim, satranç, bilinç geliştirme eğitimleri ve beceriye dayalı dersler sunuyoruz. Ayrıca, konferanslar ve koro dersleri de programımızda yer alıyor. Bugün ise Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yaşlılarımızın topluma kattıkları değeri bir kez daha hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik” demiştir.

DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİN KATKILARI

Etkinlik, FETAV’ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle organize edilmiş, organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere teşekkür edilmiştir.