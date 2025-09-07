Yaşlılar Parkta Mangala Oyunu Oynuyor

MANGALA OYUNU YAŞLILARIN GÜNDEME GELİYOR

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde parklarda bir araya gelen yaşlılar, binlerce yıllık mangala oyununu oynayarak zaman geçiriyorlar. Mangala, yıllardır devam eden bir zeka oyunu olarak yaşlıların vazgeçemediği bir tutku haline geliyor. İlçedeki park ve bahçelerde bir araya gelen yaşlılar, bu oyun sayesinde hem zihinlerini diri tutuyor, hem de sohbet ederek keyifli vakit geçiriyorlar.

DOSTLUKLAR KARŞILAŞTIRILIYOR

Oyun, yeni dostluklara da kapı aralıyor. Yaşlılar, toplanıp gün boyu mangala oynadıklarını ifade ediyor. Kökenleri 12 bin yıl öncesine, Göbeklitepe’ye kadar uzandığı söylenen mangala oyunu, taşları oyuklara taşıma biçiminde oynanıyor. Bölgelere göre değişiklik gösteren oyunda, her oyuncunun önünde 6 çukur bulunuyor. Eşit sayıda taşları kendi tarafındaki çukurlara en çok dolduran yarışmacı, maçı kazanan olarak kabul ediliyor.

ZAMANIN KEYFİ ALINIYOR

Sabahtan akşama kadar parkta oturarak mangala oynadıklarını söyleyen Enver Şeyhanlı, bu oyunun arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini geliştirdiğini belirtiyor. Yaşlıların mangala ile geçirdiği zaman, hem zihinsel hem de sosyal açıdan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.