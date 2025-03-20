Yaşlılar TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi’ni Gezdi

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ZİYARETLER

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, huzurevinde kalan vatandaşları ziyaret etti. Bu kapsamda, bakımevinde yaşayan yaşlılar ‘TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi’ne götürüldü. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ çerçevesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, Maide Bolel Huzurevi’nde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek onlarla birlikte iftar yaptı. Ayrıca, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılar da ‘TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi’ni ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi.