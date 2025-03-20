Yaşlılar TÜRASAŞ Müzesi’ni Ziyaret Etti

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri huzurevinde kalan bireyleri ziyaret etti. Bu kapsamda, bakımevinde hizmet alan yaşlılar ‘TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi’ne götürüldü. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’na yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

İFTAR ZİYARETLERİ VE MÜZE GEZİSİ

İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, Maide Bolel Huzurevi’nde kalan yaşlılara ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında yaşlıların iftarlarına eşlik eden ekip, bu önemli etkinliklerle yaşlıların hayatına değer katmayı hedefliyor. Ayrıca, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan yaşlılarla birlikte ‘TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi’ de ziyaret edildi.