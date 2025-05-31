Yaşlılara E-Rapor Desteği Sağlandı

YENİ E-RAPOR UYGULAMASI BAŞLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs tarihinden itibaren e-rapor uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık” ifadelerini kullandı.

YAŞLI VE YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN RAHAHTI HEDEF

Bu uygulama ile birlikte, 80 yaş üstündeki yaşlılar ve yatağa bağımlı bireyler rahat bir şekilde, bulundukları yerden hem sağlık raporlarını hem de bakım ve tedavi süreçlerini sürdürebiliyor. Memişoğlu, “Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık” şeklinde belirtti. Ayrıca, 80 yaş üstündeki yaşlıların evde sağlık ekipleri tarafından aranarak sağlık raporlarının kendilerine ulaştırılacağını duyurdu.