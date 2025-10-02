Yaşlılık Araştırmaları Merkezi’nden 1 Ekim Ziyareti

YAŞAM MERKEZİ KAPSAMINDA YAPILAN ZİYARETLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Araştırmaları Merkezi (YAŞAM), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti. Bu ziyaretler esnasında hem hayır duaları alındı hem de yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) çatısı altında faaliyet gösteren YAŞAM, bu yıl da bu özel günde yaşlı bireylerle bir araya geldi.

GÖNÜLLÜLERDEN DESTEK

YAŞAM gönüllüleri, düzenli izlemeler yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve yaşlı bireylerin yaşamına katkıda bulunmak amacıyla ev ziyaretleri düzenledi. Bu ziyaretler esnasında yaşlıların gündelik sorunlarını yerinde dinleyerek, ihtiyaçlarına yönelik çeşitli çözüm önerileri sunuldu.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ziyaretler sırasında bilgi veren YAŞAM Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin, “Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü kuran en değerli hazinemizdir. Onların bilgeliği ve dualarıyla bizlere yol gösterdiğini unutmamalıyız,” diye belirtti. Doç. Dr. Şahin, merkezin yalnızca saha ziyaretleriyle değil, aynı zamanda düzenli bilimsel izleme ve araştırma çalışmalarıyla da yaşlılık politikalarına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, “Amacımız, yaş almış büyüklerimizi daha görünür kılmak ve sürdürülebilir yaşlı toplumların inşasına katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.