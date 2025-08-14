Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi Kırşehir’de

YAŞLI BİREYLERİN İHTİYAÇLARI VE SORUNLARI ELE ALINDI

Kırşehir’de yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Yaşlılık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, yaptığı konuşmada Türkiye’nin yüzde 10,6 oranındaki yaşlı nüfusunun “çok yaşlı toplum” kategorisine girdiğini vurguladı. Konan, “2025 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle yaşlılık politikaları daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 81 ilde düzenlenecek çalıştaylarla yaşlılara yönelik hak temelli ve kanıta dayalı politikalar geliştirilmesi hedefleniyor” dedi.

ÇALIŞTAY ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRILMAKTA OLAN KONULAR

Çalıştayda, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarında çeşitli başlıklar gündeme getirildi. Kırşehir’de yaşlı profili ve sosyal hizmet modelleri, sağlık ve geriatri hizmetleri ile aktif yaşlanma gibi önemli konular üzerinde duruldu. Ayrıca, psiko-sosyal destek, ruh sağlığı, kaliteli yaşlanma, dijitalleşme, yaşlı dostu kent vizyonu, yerel yönetime katılım, yaşlı hakları, hukuki destek, sosyal güvenlik ve yaşlı ekonomisi gibi başlıklar da gözden geçirildi.

ÇALIŞTAY SONUÇLARI BAKANLIĞA SUNULACAK

Gerçekleştirilen çalıştaydan elde edilecek sonuçların, Ekim ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası’na veri sağlaması bekleniyor. Bu sürecin, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılması açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.