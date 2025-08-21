Yaşlılık Çalıştayı’nda Çözüm Üretildi

YAŞLILIK ÇALIŞTAYI’NDA KATILIMCILAR

Denizli’de yaşlıların sorunlarının çözümü için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı, Vali Ömer Faruk Coşkun’un da katılımıyla gerçekleşti. Toplumsal hafızamızın taşıyıcıları olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak ve veriye dayalı, hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda organize edilen Yaşlılık Şürası düzenlendi.

ÇALIŞTAYIN HEDEFLERİ

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yapılan “İl Yaşlılık Çalıştayı”, akademisyenler, kamu kurum ve yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları (STK), gönüllüler ve kentte yaşayan yaşlıların katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, yaşlıların mevcut durumunun tespiti, sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunların belirlenmesi, Denizli’ye özgü çözüm önerilerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.

DEVLETİN DESTEK AÇIKLAMASI

Yaşlıların hayatlarını daha sağlıklı, huzurlu ve güven içinde sürdürebilmeleri için devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, elde edilen görüş ve önerilerin Ekim ayında gerçekleşecek II. Yaşlılık Şürası’na önemli katkılar sunacağını ifade etti. Çalıştay sonunda elde edilen bulgu ve önerilerin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yapılacak II. Yaşlılık Şürası’na temel oluşturacağı ve yaşlılar için geliştirilecek politikaların planlamasında rehber niteliği taşıyacağı vurgulandı.