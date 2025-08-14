Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

YAŞLILIK ŞURASI KAPSAMINDA ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek için “2. Yaşlılık Şurası” çerçevesinde Şırnak’ta “İl Yaşlılık Çalıştayı” gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, kamu temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireyler uzmanlık alanlarında bir araya geldi.

YAŞLILAR İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Açılışta konuşan İl Müdürü Salih Kaya, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla çalıştayın yapıldığını belirtti. Bakanlığın temel hedeflerinden birinin de yaşlıların huzurlu, sağlıklı, aktif ve saygın bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Kaya, “Yaşlılarımız, bir ömür boyu bilgi, tecrübe ve değerleriyle bizlere rehberlik etmiş, kültürümüzün, geleneklerimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcıları olmuşlardır. Onlar, bizlere sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirecek miraslar bırakmışlardır. Bu doğrultuda, evde bakım hizmetlerinden huzurevlerine, sosyal destek programlarından yaşlılara yönelik kültürel ve sosyal etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

KATILIMCILAR GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Açılışın ardından katılımcılar, gruplar halinde farklı salonlarda “sağlıklı yaşam”, “toplumsal hayata katılım”, “yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi”, “yaşlı dostu kentler ve yerel yönetimler”, “yaşlı hakları ve yaşlılık” ile “bakım ekonomisi” üzerine görüş ve önerilerini sundu. Programa, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, yaşlılar ve vatandaşlar katılım gösterdi.