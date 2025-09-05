Yaşlılık Sorunları Artış Gösteriyor

YAŞLI NÜFUSUN ARTAN SORUNLARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye’de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, bu döneme özgü sağlık sorunlarının daha görünür hale geldiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Terzi, “Geriatrik hastalarda en sık karşılaştığımız sorunlardan biri demans, yani unutkanlık tablolarıdır. Alzheimer başta olmak üzere farklı nedenlerle unutkanlık görülebiliyor fakat her unutkanlık Alzheimer hastalığı değildir” diyor. Ayrıca, yaşlı nüfus için özel sağlık politikalarının geliştirilmesinin büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

FİZİKSEL PROBLEMLER VE NÖROLOJİK RİSKLER

Prof. Dr. Terzi, Türkiye’de yaşlı nüfusun artışıyla beraber yaşa bağlı bazı sağlık sorunlarının da belirgin hale geldiğini belirtiyor. Özellikle kas-iskelet sistemi ile ilgili problemler, yürüme güçlüğü ve dengesizlik gibi sorunlar yaşanıyor. Bunun yanı sıra, yaşla birlikte beynin bilişsel fonksiyonlarının etkilenmesi de gündeme geliyor. Geriatrik hastalarda demans sorununun oldukça yaygın olduğunu belirten Terzi, düzenli nörolojik kontrolün önemini vurguluyor. Unutkanlık şikayetlerinin erken dönemde tespit edilmesinin hayatı kolaylaştırabileceğini söylüyor.

ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Murat Terzi, yaşlılık sürecinde yaklaşımın sadece nöroloji ile sınırlı olmadığını, “multidisipliner bir bakış açısı benimsiyoruz” ifadesiyle belirtiyor. Bu bağlamda, beslenme, fiziksel rehabilitasyon ve psikolojik destek gibi alanlarda uzmanların katkısının önemli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, yaşlı bireylerin aile ve sosyal çevreleri ile etkileşimlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. “Yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımı için ulaşım, park, tiyatro ve sinema gibi alanlarda özel düzenlemeler yapılması şart” diyor.

Prof. Dr. Terzi, yaşlı bireylere yönelik bu yaklaşımın, hem hastaları hem de hasta yakınlarını kapsadığını belirterek, yaşlıların daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını ifade ediyor.