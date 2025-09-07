Yasmin Elif, Cihaz Arızası Nedeniyle Hayatını Kaybetti

YASMIN ELIF’IN HASTANE SÜRECI VE HAYATINI KAYBETMESİ

Yurt dışında SMA tedavisi gören 4 yaşındaki Yasmin Elif, Adana’ya döndükten sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle Özel Altınkoza Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastaneye kabulünden sonra iddiaya göre arızalı bir solunum cihazının bağlanması sonucu komaya girdi ve uzun bir sürenin ardından hayatını kaybetti. Yasmin Elif’in ailesi, hastane hakkında şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Hilal ve Vedat Salman çifti, 5 yıl önce evlendi ve bu evliliklerinden Yasmin Elif ile 1 yaşındaki Arin Ece adlı iki çocukları dünyaya geldi. Yasmin Elif, doğduktan sonra SMA tanısı aldı. Aile, yardım kampanyası düzenleyerek 2023 yılı Haziran ayında toplamda 1 milyon 820 bin dolar parayı toplayarak evlatlarını Dubai’de tedavi ettirdi.

CİHAZIN ARIZASI VE SONUCU

Yasmin Elif, sağlığına kavuşma yolunda ilerleme kaydederken, 17 Şubat günü akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastaneye getirildi. Aile, minik Yasmin’e bir solunum cihazı almak zorunda kaldı. İddiaya göre, doktor, cihazın arızalı olduğu ve kullanılmaması gerektiğini aileye ve hemşire K.G.’ye söyledi. Ancak gece vardiyasında hemşire K.G., yasak olmasına rağmen cihazı kullanarak Yasmin Elif’in kalbinin durmasına neden oldu. Bunun üzerine minik Yasmin yoğun bakıma alındı. Aile, hem hastane hem de hemşire hakkında şikayetçi oldu. Hastanede hemşirenin işine son verildi fakat maalesef Yasmin Elif, birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

Yasmin Elif’in yoğun bakıma alınmasının ardından soruşturma başlatılırken, hastane dün ölüm raporuna “Normal ölüm” yazdı. Aileye, raporu imzalamaları gerektiği aksi takdirde cenazeyi teslim etmeyecekleri bildirildi. Aile, raporu imzalayıp evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek otopsi yaptırmak istedi. Taraflar arasında devam eden anlaşmazlık sonucu durum polise bildirildi. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Yasmin Elif’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Otopsinin ardından Yasmin Elif, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AİLE’YE YARDIM EDENLERİ UNUTMUYOR

Anne Hilal Salman, yaşadığı acıyı gözyaşlarıyla anlattı ve “SMA hastası kızım için yardım kampanyası başlattık ve 1 milyon 820 bin dolar topladık. Dubai’ye götürdük ve tedavi edildi. Çok güzel gelişmeler gösteriyordu. Yasmin Elif, sadece bizim değil, herkesin emeği ile yaşadı. Herkes sadece 1 lira, 10 lira, 100 lira ile destek oldu. Biz bu durumu unutamayız. Soruşturma izni çıksın ve aklımızdaki sorulara cevap bulunsun” dedi.

İHMAL OLDUĞUNA İNANIYORLAR

Anne, cihazda sorun olduğu için Yasmin’i kendi cihazlarına bağlamamaları gerektiği bilgisinin verildiğini ancak bunun aksine işlem yapıldığını belirtti. “Kızımın kalbi durdu, 7 aydır yoğun bakımdaydı. Bütün hukuki mercilere başvurularımızı yaptık ve otopsi istiyoruz” dedi. Ailenin avukatı İlksen Sarıgül ise, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve cihaz kaydında 1 saat 13 dakikalık boşluk bulunduğunu aktardı. “Hemşireden şüpheleniyoruz ve soruşturma izni istiyoruz” diye ekledi.

HASTANE’DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Hastane yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca, yakın zamanda Özel Altınkoza Hastanesi’nde similar bir olayda bir hasta hayatını kaybetmişti.