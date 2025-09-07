Yasmin Elif’in Hastane İhmali İddiası

SMATIP-1 TANISI VE AİLENİN DUYDUĞU ACILAR

Adana’da 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi alan Yasmin Elif Salman (4), Dubai’de gördüğü tedavi sonrasında döndüğü kentte 7 ay önce enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, yaşanan olayda solunum cihazında meydana gelen bir sorunu ve hastanenin ihmali olduğunu ileri sürdü. Kızının mezarı başında duygularını ifade eden Hilal Salman (25), “Çaresiz bir anne olarak Türkiye’ye sesleniyorum. Bir ihmal varsa açığa çıksın. Biz dereyi geçtik, bir kaşık suda boğulduk” dedi. Sarıçam ilçesinde yaşayan ve kurye olarak çalışan Vedat Salman (27) ile temizlik görevlisi olan Hilal Salman’ın ilk çocuğu Yasmin Elif, 40 günlükken bu tanı ile karşılaştı.

KAMPANYA VE TEDAVİ SÜRECİ

Tanı konulmasının ardından aile, Yasmin Elif için ‘Zolgensma’ gen tedavisi adına valilik onaylı bir kampanya başlattı. Ancak kampanya süreci içinde Yasmin, 27 Nisan 2022’de İstanbul’dan dönerken ambulans kazasında yaralandı. Daha sonra Kahramanmaraş merkezli depremlere, oturdukları 19 katlı binada yakalandı. 9 cihaza bağlı bir halde evinden çıkarılan Yasmin, Mayıs 2023’te tedavi için gerekli maddi destek toplandıktan sonra Dubai’de tedavi oldu.

HASTANEDEKİ SORUNLAR

Salman ailesinin sevinci kısa sürdü, zira geçen Şubat ayında Yasmin Elif evde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. İddialara göre, doktoru, eski solunum cihazının artık kullanılmayacağını belirterek yeni bir cihaza geçileceğini söyledi. Gece vardiyasındaki hemşire, Yasmin Elif’i yeni cihaza bağlamış fakat cihazı çalıştırmamış. Aile, bu durumla ilgili şikayette bulunarak olayın soruşturulmasını istedi. Kalbi durduktan sonra yoğun bakımda tedavi gören Yasmin, dün yaşamını yitirdi. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi.

İHMAL VE HUKUKİ SÜREÇLER

Yasmin Elif’in tedavi sürecinde binlerce insanla birlikte mücadele ettiklerini dile getiren Hilal Salman, “Her şey çok güzel gidiyordu. 17 Şubat’ta bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yattı. Basit bir enfeksiyondu aslında, 2 gün sonra taburcu olacaktı. Ama hemşirenin hatası yüzünden kalbi durdu” dedi. Aile, hukuki mücadele sürecine başladıklarını ve bilirkişi incelemeleri sonunda hastane cihazıyla Yasmin Elif’in cihazı arasında 1 saat 23 dakikalık bir bağlanmama süreci oluştuğunu öğrendiklerini belirtti.

SON DAKİKA ÜRPERTEN DUYGU VE YARDIM ÇAĞRISI

Hilal Salman, Yasmin Elif’in yoğun bakım sürecinde çocuğunun zayıfladığını ve bir ölü gibi hissettiklerini söyledi: “Günler öncesinde Yasmin zaten vefat etmişti. 2 hafta sonra 4 yaşına girecekti, onu toprağın altına verdim. Çaresiz bir anne olarak Türkiye’ye sesleniyorum; dava süreci başlasın. Bir ihmal varsa bu açığa çıksın.” Hastane yönetimi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.