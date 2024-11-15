Yasmin Erbil: Babam Şu An Evde

EV HAPSİ KONUSUNU KONUŞMAK İSTEMEDİ

Erbil, babasının “yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma” suçundan ev hapsine alınması ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. “Ben bu konuları hiç konuşmayayım. Ev hapsi devam edecek şimdilik. İnanın başka detay bilmiyorum” sözleriyle durumu özetledi.

BABASININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü isim, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti: “Babam şimdi iyi. Bu olaylardan dolayı çok üzgün ama bir daha böyle bir şey olmaz zaten. Süreci o takip ediyor. Ama en azından evinde.” Bu şekilde, yaşanan sürecin detaylarına girmeden babasıyla ilgili bilgi verdi.