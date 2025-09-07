Yasmin’in Hastanede Öldüğü İddia Ediliyor

YASMIN ELIF SALMAN’IN HASTANEDE HAYATINI KAYBETMESİ

Adana’da, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konulan dört yaşındaki Yasmin Elif Salman, Dubai’de aldığı tedavi sonrasında döndüğü kentte enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Ailesi, solunum cihazında yaşanan sorunlar nedeniyle kızlarının hayatını kaybettiğini belirterek hastane yönetimini ihmalle suçluyor.

AİLESİNDEN DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR

Hilal Salman (25), kızının mezarı başında yaptığı açıklamada, “Çaresiz bir anne olarak Türkiye’ye sesleniyorum. Bir ihmal varsa açığa çıksın. Biz dereyi geçtik, bir kaşık suda boğulduk” dedi. Kurye olan Vedat Salman (27) ile temizlik görevlisi olan Hilal Salman çiftinin ilk çocuğu olan Yasmin Elif’in, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi alması sonrasında aile, ‘Zolgensma’ gen tedavisi için valilikle onaylı bir kampanya başlattı.

TEDAVİ SÜRECİNDE YAŞANAN TALİHSİZ OLAYLAR

Kampanya sürecinde, Yasmin Elif 27 Nisan 2022’de İstanbul’dan tedavi dönüşünde ambulans kazasına maruz kalıp yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaşadığı 19 katlı binadan sekiz cihaza bağlı bir şekilde çıkarıldı. Mayıs 2023’te gerekli para toplanarak Dubai’de tedavi gördü ve ardından tekrar kente döndü. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi; Şubat ayında evde rahatsızlanan Yasmin Elif hastaneye kaldırıldı.

İHMAL İDDİALARI VE HUKUKİ SÜÇ

Doktor tarafından Yasmin Elif’in evde kullanılan eski solunum cihazının artık geçerli olmadığı söylenerek yeni cihaza geçilmesi gerektiği belirtildi. Gece vardiyasındaki hemşirenin yeni cihaza bağladığı ancak cihazı çalıştırmadığı iddia edildi. Aile bu konuda şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yasmin Elif, yoğun bakımda tedavi gördüğü süre boyunca kalbi durarak hayatını kaybetti.

SON DAKİKA İFADELERİ VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI

Hilal Salman, tedavi sürecinde 17 Şubat’ta kızında basit bir enfeksiyon olduğunu ve iki gün içinde taburcu olacağını aktardıklarını belirtti. Ancak hemşirenin hatası yüzünden Yasmin Elif’in kalbinin durdurduğunu ifade etti. Hukuki mücadelenin başladığını ve bilirkişi raporunda hastane cihazı ile Yasmin Elif’in cihazı arasında 1 saat 23 dakikalık bir bağlantı kesintisi olduğu vurgulandı.

DUYGUSAL PENÇEDEKI AİLE

Yasmin Elif’in durumu sürecinde 20 gün önce septik şok teşhisi konduğunu ifade eden Hilal Salman, kızının 2 hafta sonra 4 yaşına gireceğini hatırlattı. Günler öncesinden Yasmin’in vefat ettiğini söyleyen Hilal, “Çocuğumun vücudu çürümüştü. Her gün çocuğumun ölüsünü öptürdüler bana” dedi. Aile, başlattıkları dava sürecinin hızlanmasını ve ihmalin açığa çıkmasını talep ediyor. Hastane yönetimi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.