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Yasmin Levy, Türkiye’ye Dönüyor

KONSERİN İPTALİ ÜZERİNE YAŞANANLAR

İsrailli sanatçı Yasmin Levy’nin Ankara’da gerçekleştireceği konser, büyük bir tartışma yarattı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkilerin artmasıyla birlikte, vatandaşlar 15 Mayıs’ta MEB Şura Salonu’nda yapılacak konserin iptal edilmesini talep etti.

BİLİNDİĞİ ÜZERİNE KİRALAMA İPTAL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, konser için kiralanan salonun kullanımına ilişkin yetkisini kullanarak, bu kiralama işlemini iptal etti. Yasmin Levy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Manisa’da doğduğunu vurgulayarak, “Türkiye’ye gelmeye ve korkuya teslim olmamaya karar verdim. Savaşa karşı durmalı, barış için mücadele etmeliyiz. Bu yüzden yarın memleketim Türkiye’ye dönüyorum.” ifadelerini kullandı.

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