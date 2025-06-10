Yastık Altında 4 Bin 500 Ton Altın

TÜRKİYE’DE YASTIK ALTINDAKİ ALTIN POTANSİYELİ

Türkiye’de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın bulunduğu düşünülüyor. Bu rakam, yaklaşık 450 milyar dolarlık büyük bir birikimi temsil ediyor ve ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Uzmanlar, yastık altındaki altınların sisteme entegre edilmesinin bireysel tasarrufların değerlendirilmesi ve ülkenin finansal istikrarı için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yastık altındaki altınların Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat yarattığını vurguladı. Halkın evlerinde sakladığı binlerce ton altın varlığının sisteme kazandırılmasının, bireysel tasarrufları değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda ulusal ekonomik güvenliği de güçlendireceğini ifade etti. Kitiş, “Bu potansiyelin doğru politikalar ve güven veren sistemlerle harekete geçirilmesi gerektiğini” belirtti.

Kitiş, “Yastık altındaki altını sisteme kazandırmak, sadece bireysel kazanç değil, ulusal güvencedir” dedi. Türkiye’nin yıllık ihracat gelirinin neredeyse 3 katını ifade eden bu miktar, ekonomiye kazandırıldığında finansal istikrar sağlayabileceğini vurguladı. Kitiş, “Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye’nin stratejik rezervidir. Bu kaynağın ekonomiye entegre edilmesi, döviz baskısını azaltıp üretime, yatırıma ve istihdama katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

GÜVENİLİR SİSTEMLERİN KURULMASI

Devletin son yıllarda attığı adımları “yerinde ve gerekli” olarak değerlendiren Kitiş, özel sektör ve finansal teknolojilerin de bu sürece önemli katkılar sunması gerektiğini ifade etti. Kitiş, “Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin altın tasarruflarının sisteme kazandırılması yönündeki çağrısı son derece haklıdır. Ancak bu süreci hızlandırmak için yalnızca mevduat ürünleri değil, aynı zamanda halka günlük yaşamda entegre edilebilecek, güvenilir ve cazip sistemler kurulmalıdır” dedi.

ALTININ KATILIMINI ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

Kitiş, “Altının fiziki olarak kolayca teslim edilebileceği noktaların sadece bankalarla sınırlı kalmaması lazım” diyerek önerilerde bulundu. Zincir marketler, anlaşmalı kuyumcular ve büyük inşaat projelerinde bu altyapının kurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca dijital platformlarda altın alım-satımı ve tasarruf imkanı yaratmanın önemine dikkat çekti. “Bugün milyonlarca vatandaşımız yatırım kararını cep telefonuyla veriyor. Altın da bu dünyaya entegre edilmeli” dedi.

ALTININ FINANSAL STRATEJİYE KATKISI

Kitiş, bu sistemin yalnızca bireyleri değil, tüm finansal yapıyı destekleyeceğini vurguladı ve sürecin milli bir stratejiyle yürütülmesi gerektiğini belirtti. “Altınla yapılan birikimler sadece evde değil, sistem içinde de güvenlidir” diyen Kitiş, bu şekilde altının ekonomiye can verebileceğini ifade etti. Türkiye’nin döviz ihtiyacını azaltacağını, cari açığı daraltacağını, Merkez Bankası rezervlerini güçlendireceğini ve Türk lirasına olan güveni artıracağını sözlerine ekledi.

YASTIK ALTINDAN YARARLANMA ÇAĞRISI

Kitiş, herkese çağrıda bulunarak, “Yastık altındaki altın, Türkiye’nin elindeki en büyük koz olabilir” dedi. “Doğru politikalar, güven veren sistemler ve halkın bilinçli katılımıyla bu potansiyel harekete geçirildiğinde, sadece bugünü değil, çocuklarımızın yarınını da sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.