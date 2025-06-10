Yastık Altında Altın, Türkiye İçin Fırsat

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARIN EKONOMİK POTANSİYELİ

Türkiye’de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın bulunduğu değerlendiriliyor. Bu büyük birikim, yaklaşık 450 milyar dolarlık bir değere sahip ve ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Uzmanlar, yastık altındaki altınların sisteme entegre edilmesinin bireysel tasarrufların değerlendirilmesi ve ülkenin finansal istikrarı için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor.

ALTININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yastık altındaki altınların Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Kitiş, “Halkın evlerinde tuttuğu binlerce tonluk altın varlığının sisteme kazandırılması, yalnızca bireysel tasarrufların değerlendirilmesi değil, aynı zamanda ulusal ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi anlamına geliyor. Bu potansiyelin doğru politikalar ve güven veren sistemlerle harekete geçirilmesi gerekiyor” dedi.

STRATEJİK REZERV OLARAK ALTIN

Kitiş, “Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye’nin stratejik rezervidir” diyerek, bu kaynağın ekonomik sisteme entegre edilmesinin Türkiye’nin döviz baskısını azaltmakla kalmayıp, üretime, yatırıma ve istihdama da katkıda bulunacağını vurguladı. Türkiye’de halkın evlerinde muhafaza ettiği altın miktarının 4 bin 500 tonu aşması, Türkiye’nin yıllık ihracat gelirinin neredeyse 3 katına denk geliyor.

GÜVENİLİR SİSTEMLERİN ÖNEMİ

Kitiş, devletin son yıllarda attığı adımları “Yerinde ve gerekli” olarak değerlendirerek, özel sektör ve finansal teknolojilerin sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. “Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin altın tasarruflarının sisteme kazandırılması yönündeki çağrısı son derece haklı ve yerindedir. Ancak bu süreci hızlandırmak için sadece mevduat ürünleri değil, halkın günlük yaşamına entegre edilebilecek, güvenilir ve cazip sistemler kurulmalıdır” şeklinde belirtti.

ALTIN ALIM SATIMINDA YENİ FIRSATLAR

Kitiş, “Altının fiziki olarak kolayca teslim edilebileceği noktaların sadece bankalarla sınırlı kalmaması lazım” diyerek önerilerde bulundu. Zincir marketlerde, anlaşmalı kuyumcularda ve büyük inşaat projelerinde altyapının kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca dijital platformlar aracılığıyla altın alım-satımının erişilebilir ve kolay olması gerektiğini ifade etti.

BİREYSEL GÜVENLİK VE SİSTEMİN DESTEKLENMESİ

Kitiş, bu sistemin bireyleri ve tüm finansal yapıyı destekleyeceğini vurgulayarak, “Altınla yapılan birikimler sadece evde değil, sistem içinde de güvenlidir. Bu şekilde altın ekonomiye can veren bir değere dönüşür. Türkiye’nin döviz ihtiyacını azaltır, cari açığı daraltır, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirir ve Türk lirasına olan güveni artırır” dedi.

EĞİTİM VE BİLİNÇLİ KATILIM

Kitiş, herkese çağrıda bulunarak, “Yastık altındaki altın, Türkiye’nin elindeki en büyük koz olabilir. Doğru politikalar, güven veren sistemler ve halkın bilinçli katılımıyla bu potansiyel harekete geçirildiğinde, sadece bugünü değil, çocuklarımızın yarınını da sağlam temeller üzerine inşa edebiliriz” diye konuştu.