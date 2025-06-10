Yastık Altındaki Altın, Türkiye İçin Fırsat

YASTIK ALTINDAKİ ALTIN POTANSİYELİ

Türkiye’de yastık altında tahminen 4 bin 500 ton altın bulunuyor. Bu büyük miktar, yaklaşık 450 milyar dolarlık bir varlık olarak ekonomiye entegre edilmek için bekliyor. Uzmanlar, bu altınların sisteme kazandırılmasının hem bireysel tasarruflar hem de ülkenin finansal istikrarı açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtip özellikle vurguluyor. Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yastık altındaki altınların Türkiye ekonomisi için ciddi bir fırsat oluşturduğunu dile getirdi. Kitiş, halkın evlerinde tuttuğu bu büyük altın miktarının sisteme kazandırılmasının, bireysel tasarrufların değerlendirilmesinin yanı sıra ulusal ekonomik güvenliği de güçlendireceğini ifade etti.

ALTININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASININ ÖNEMİ

Kitiş, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için doğru politikalar ve güven sağlayan sistemlerin gerekliliğine dikkat çekti. “Yastık altındaki altını sisteme kazandırmak, sadece bireysel kazanç değil, ulusal güvencedir. Türkiye’nin ekonomik potansiyelini büyütme ve dışa bağımlılığı azaltma yolculuğunda göz ardı edilmemesi gereken dev bir fırsat yatıyor, bunlar yastık altındaki altınlardır,” dedi. Uzmanlar, Türkiye’de halkın evlerinde sakladığı altın miktarının 4 bin 500 tonu, yani yaklaşık 450 milyar doları aştığını vurguluyor. Bu miktar, Türkiye’nin yıllık ihracat gelirinin neredeyse üç katına karşılık geliyor.

GÜVENİLİR SİSTEMLERİN GEREKİRLİĞİ

Kitiş, bu potansiyelin ekonomiye entegre edilmesi durumunda Türkiye’nin finansal istikrarının artacağını ve dış borçlanma ihtiyacının azalacağını belirtti. Devletin son yıllarda attığı adımları “yerinde ve gerekli” olarak değerlendiren Kitiş, özel sektör ile finansal teknolojilerin sürece önemli katkılarda bulunması gerektiğini söyledi. “Cumhurbaşkanımızın ve ekonomi yönetimimizin altın tasarruflarının sisteme kazandırılması yönündeki çağrısı son derece haklı ve yerindedir,” diyen Kitiş, altının halkın günlük yaşamına entegre edilebilecek, güvenilir ve cazip sistemlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İNSANLARIN SİSTEME KATILIMI

Sunduğu öneriler kapsamında, Kitiş, altının fiziksel olarak teslimat noktalarının yalnızca bankalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, vatandaşların mahallerinde yürüyerek sisteme katılabilmesi için büyük marketler, anlaşmalı kuyumcular ve büyük inşaat projeleri gibi yerlerde bu altyapının kurulmasını önerdi. Ayrıca dijital platformlarda altın alım-satımının daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Kitiş, “Bugün milyonlarca vatandaşımız yatırım kararını cep telefonuyla veriyor. Altın da bu dünyaya entegre edilmeli,” dedi. Devletin sunduğu vergi avantajlarının daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ekledi.

ALTINLA BİRİKİM YAPMAK

Kitiş, bu sistemin sadece bireyleri değil, tüm finansal yapıyı destekleyeceğini vurgulayarak sürecin milli bir strateji ile yürütülmesi gerektiğine işaret etti. “Altınla yapılan birikimler sadece evde değil, aynı zamanda sistem içinde de güvenlidir. Bu şekilde altın, sadece saklanan bir değer olmaktan çıkıp, ekonomiye can veren bir varlık haline gelir. Bu, Türkiye’nin döviz ihtiyacını azaltır, cari açığı daraltır, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirir ve Türk lirasının değerini artırır,” dedi.

YASTIK ALTINA ÇAĞRI

Tüm halka bir çağrıda bulunan Kitiş, “Yastık altındaki altın, Türkiye’nin elindeki en büyük koz olabilir. Doğru politikalar, güvenilir sistemler ve halkın bilinçli katılımıyla bu potansiyel harekete geçirildiğinde, sadece bugünü değil, çocuklarımızın yarınını da sağlam bir temele oturtabiliriz,” şeklinde konuştu.