Yat Denize Açıldıktan Sonra Battı

YATIN BATTIKTAN SONRAKİ DURUMU

Karadeniz Ereğli’de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki bir yat, denize açıldıktan çok kısa bir süre sonra su alarak battı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan lüks yat, denize indirildikten yalnızca 15 dakika sonra battı.

OLAYIN SEBEPLERİ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Bir yıl önce yapımına başlanan yat, bugün denizle buluştu. Ancak, denize açıldıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı ve battı. Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri, yat içinde bulunan 4 mürettebatı kurtararak karaya ulaştırdı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Çiğli’de Yangın, Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, evi kullanılmaz duruma getirdi.

