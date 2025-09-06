Haberler

Yat ve Tekneler İçin Ötv Belirlendi

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANI DEĞİŞİYOR

6 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat, tekne ve gezinti gemilerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirleniyor. Daha önce sıfır olan bu vergi oranı, yeni düzenlemeyle birlikte deniz taşıtları için de geçerli hale geliyor. Bu karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girmiştir ve uygulamasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

YENİ DÜZENLEME HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor. Yeni düzenleme kapsamında, yat, tekne ve gezinti gemileri yüzde 8 oranındaki ÖTV’ye tabi olacak. Ayrıca, Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir karar ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarının da artırıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Motosiklet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hakan Kudüsoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri intikal etti.
Tuncel Pekdemir, Ahşap Mezar Yaptırdı

Giresun Bulancak'ta 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, çevre bilincini artırmak amacıyla ahşap bir mezar yaptırarak doğayı koruma mesajı verdi. Mezarının doğayla uyumlu olarak çürümesini istedi.

