Yatağan Çöplük Yangınına Müdahale Ediliyor

YANGIN DEVAM EDİYOR

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki çöplük alanında akşam saatlerinde başlayan yangın hala sürüyor. Yerel itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba gösterilirken, Menteşe ilçesinden de destek ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın için itfaiye ekipleri, yangının çevreye yayılmaması adına çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yangının söndürülmesi için yapılan müdahaleler, yerel ekiplerin yanı sıra takviye gelen ekiplerle hız kazanıyor.