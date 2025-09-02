Yatağan’da Genç Kadın İşletme Açtı

GENÇ KADINDAN YENİ GİRİŞİM

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir genç kadın, işsizlik sorununu kendi girişimiyle aşıyor. Yeşilbağcılar Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Nurşen Turgut, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun. Uzun süre istediği alanda iş bulamadıktan sonra, kendi sermayesini kullanarak bir değirmen dükkanı açmaya karar verdi.

KADIN GİRİŞİMCİLİK VE ÜRETİM

Nurşen Turgut, açtığı işletmede biber öğütme, salça yapımı, üzüm sıkımı ve bulgur kırma hizmetleri sunuyor. Kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşayan Turgut, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. 2020 yılında mezun oldum ve uzun süre iş aradım. Bunun üzerine yeni bir işletme kurmaya karar verdim. Şu anda değirmen açtım; bulgur öğütüyoruz, biber öğütüyoruz, biber kıyıyoruz. Kendi domateslerimizi ve müşterilerimizin domateslerini sıkıyoruz, üzüm sıkıyoruz. İşimde gayet mutluyum. Kendi imkanlarım ile bu işletmeyi kurdum ve tek başıma çalışıyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Elimizi attığımız her işte başarılıyız” diyor.