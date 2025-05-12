Yatağan’da Kaza, Bir Kişi Öldü

TRAFFIC ACCIDENT IN YATAĞAN CLAIMS A LIFE

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yatağan-Milas Karayolu üzerinde bulunan Haşmet Işık Yüzme Havuzu karşısında gerçekleşti. Kazada bir tır ile ticari araç çarpıştı.

EMERGENCY TEAMS DISPATCHED TO THE SCENE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ticari araç sürücüsü 43 yaşındaki Enver Çoşkun’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

INVESTIGATION UNDERWAY

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, kazanın oluş sebebini ve detaylarını ortaya çıkarmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.