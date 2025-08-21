Yatağan’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın, Yatağan’ın Gökbel mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 00.30 sıralarında başladı. Yangının dumanını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardıma çağırdı.
HEKTARLARCA ALAN ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangında toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde yangının daha fazla büyümesi önlendi.