Yatağan’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın, Yatağan’ın Gökbel mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 00.30 sıralarında başladı. Yangının dumanını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardıma çağırdı.

HEKTARLARCA ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangında toplamda 1 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde yangının daha fazla büyümesi önlendi.

Trump, Savaşları Bitirdiğini İddia Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için arabuluculuk yapıyor ve ikinci dönemindeki barış anlaşmalarına sürekli vurgu yapıyor.
Kuzey Kore’deki Yeni Tatil Köyü, Ruslara Açık

Kuzey Kore, Temmuz'da açılan Wonsan Kalma tatil köyü ile turizm sektörünü canlandırmayı amaçlıyor. Bu proje, ülkenin turizm hedeflerinin merkezinde yer alıyor.

