Yatağan’da Yangın Uçağı Acil İniş Yaptı

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında bir yangın söndürme uçağı, kaza kırıma uğrayarak tarlaya acil iniş yaptı. Alınan bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan yangın söndürme uçağı, bilinmeyen bir sebeple kaza kırıma uğradı ve acil bir şekilde tarlaya iniş yapmak zorunda kaldı.

KAZA SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Kaza sonrası bölgeye hızlı bir şekilde arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre, kazadan pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.

ÖNEMLİ

Ereğli’de Yaşlı Adam Yaralandı

Ereğli'de 75 yaşındaki M.M., minibüsten inip yol geçerken bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Galatasaray, Antrenmanını Tamamladı, Singo Yer Aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sonlandırdı. Wilfried Singo, takımla ilk antrenmanına katıldı.

