Yatağan’da Yangın Uçağı Acil İniş Yaptı

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ACİL İNIŞ YAPTI

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında bir yangın söndürme uçağı, kaza kırıma uğrayarak tarlaya acil iniş yaptı. Alınan bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan yangın söndürme uçağı, bilinmeyen bir sebeple kaza kırıma uğradı ve acil bir şekilde tarlaya iniş yapmak zorunda kaldı.

KAZA SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Kaza sonrası bölgeye hızlı bir şekilde arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre, kazadan pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.