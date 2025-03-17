Yatağan Müftülüğü’nden Birlik İçin İyilik Sahuru

YATAGAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NDEN RAMAZAN PROGRAMI

Yatağan İlçe Müftülüğü, Ramazan Ayı ve İyilik Haftası vesilesiyle manevi bağları güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla ‘İyilik Sahuru’ etkinliği gerçekleştirdi. Bu anlamlı program, Menteşe İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hacı Mehmet Fikret Çiçek Akçaova Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nda sona erdi. Etkinliğe Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Baki Bozkaya, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Yatağan Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan, Yatağan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Mutlu, din görevlileri, Kur’an eğitmenleri ve hafız öğrenciler katıldı.

HAFIZ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELİNDİ

Hafız öğrencilerle bir araya gelen Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, gençlerle sohbet etti. Kılıç, “Peygamber Efendimiz (sas) ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir’ buyuruyor. Sizler de burada Kur’an-ı hıfz ederek bu hadisin muhatabı oluyorsunuz. Hafızlığınızı tamamladıktan sonra da ezberlediğiniz ayetleri anlamanızı ve hayatınıza yansıtmanızı Yüce Rabbimden niyaz ederim” dedi.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Öğrencilerle yapılan samimi sohbetlerin ardından Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ve Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, programın düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. Bu program, Ramazan Ayı’nın ruhuna uygun bir dayanışma ve beraberlik ortamı oluşturdu.