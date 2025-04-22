Yatağan Sosyal Hizmet Merkezinin Açılışı Gerçekleşti

YENİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ AÇILDI

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından birçok hizmetin tek bir çatı altında sunulması hedeflenen Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışı yapıldı. Yatağan Belediyesi’ne ait olan Yeşilbağcılar belediye hizmet binası, Yatağan Belediye Meclisi kararı ile büyükşehir belediyesine devredilerek kapsamlı bir sosyal hizmet merkezine dönüştürüldü. Yatağan Belediyesi işbirliğinde açılan bu merkez, dezavantajlı gruplara yönelik hizmet verecek. Merkezde “Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi”, “Engelli Nakil”, “Kırsaldaki Çınarlar”, “Sosyal Hizmet Atölyesi”, “Ergoterapi Merkezi” ve “Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi” gibi birimlerin bulunması amaçlanıyor.

İNSANA YAPILMIŞ BİR YATIRIM

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, Kadın Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasındaki destekleri için Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay’a teşekkür etti. Açılışta, yeni merkezin tamamen insana yapılmış bir yatırım olduğunu vurgulayan Aras, “Biz belediyeciliği tam da böyle tanımlıyoruz. Halkın ihtiyaçlarını gözeten, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı.” dedi. Ayrıca, Muğla’nın 13 ilçesinde siyaset ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara eşit şekilde hizmet sunduklarını belirtti.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE SEVGİ

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, büyükşehir-küçükşehir ayrımı olmaksızın ortak aklın ürünü olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara bir yenisini eklediklerini açıkladı. Günay, Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi’nin sadece bir bina değil, vicdanın, şefkatin ve insan sevgisinin temsil eden bir yer olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezlerinden yararlanan engelli ailelerini temsilen Nuran Bato, çocuklarının sosyalleşeceği bir merkeze sahip olduklarını ve bu hizmete ulaşmanın kendileri için oldukça önemli olduğunu belirtti. Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, kısa mola merkezlerinin önemine dikkati çekerek, bu hizmetlerden yararlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açılış törenine CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.