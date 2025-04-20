Yatakta kalmak zor görünüyor. Kaygı ve depresyon önemli. Egzersiz ruh halini artırabilir. Uzmana danışmak gerekebilir. İlaç tedavisi seçenekleri var. Rahatlamak için hobiler faydalı

Yataktan çıkmaya istek duymuyorsunuz. Yorganı kaldırmak bile gözünüzde büyüyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor, sevdiğiniz dizi ya da yazarın son romanından bile keyif alamıyorsunuz. Telefon çaldığında “Acaba hangi kötü haberi alacağım?” kaygısıyla açıyorsunuz.

DUYGUSAL DURUMLARIN YAYGINLIĞI

Bu tür duygusal halleri neredeyse herkes zaman zaman deneyimliyor. Ancak bu durumlar iki haftadan uzun sürerse ve sosyal yaşamınızı, işinizi ya da özel ilişkilerinizi olumsuz etkiliyorsa ciddiye alınması gereken bir konu olabiliyor. Psikiyatrist Dr. Tuncay Barut, depresyonu “normal duygu durumundan daha isteksiz, keyifsiz, mutsuz hissetme hali” olarak ifade ediyor. Anksiyete ve kaygı bozukluğunun ise “hayatı işlevselliğini bozacak kadar negatif düşünme, olumsuz senaryoları peşinen kabul etme” ile tanımlanabileceğini belirtiyor.

ENDİŞE VE KAYGI BOZUKLUĞU

Milas’ta klinik psikologluk yapan Eda Can ise kaygı bozukluğunu bir kaza yapma örneğiyle açıklıyor. Kaza geçiren bir kişi, tekrar kaza yapma kaygısı taşımaya başlıyor. Herkes kaza sonrası endişelenebilir, ancak bu kişiler araç kullanmamaya çalışıyor ve kaygıları büyüyor. Sağlık Bakanlığı, kaygı bozukluğunun temel belirtilerinden birinin “bir neden yokken ya da olsa bile aşırı ve denetlenemeyen endişe” olduğu vurgusunu yapıyor. Kişi endişe duyduğunun farkında olmasına rağmen, bu duyguları kontrol edemiyor.

DEPRENYON VE KAYGI BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Depresyon ve kaygı bozukluğu, birbirinden farklı psikolojik sorunlar olabiliyor. Ancak çoğu zaman birinin diğerini tetiklediği gözlemleniyor. Dr. Tuncay Barut, vakaların yarısının her iki rahatsızlığı birden yaşadığını ve kaygının bir süre sonra çöküntüye sebep olabileceğini belirtiyor. Aynı şekilde çöküntünün de kaygıyı artırabileceğini ekliyor. Uzmanlara göre hafif seyreden depresyon ve kaygı bozukluğu durumlarında, ilaç kullanmadan çeşitli yöntemlerle durumu yönetmek mümkün olabiliyor.

EGZERSİZİN ÖNEMİ

Dr. Barut, fiziksel egzersizin bu durumun yönetimi için önemli olduğunu vurguluyor. “Kendimizi ihmal etmezsek, sosyal hayatımızı ve sağlık durumumuzu ihmal etmezsek, depresyonun gelişmesini engelleme şansımız olur” diyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Aydoğan Taycan da, hafif depresyon ve kaygı bozukluğu olan kişilere yönelik destekleyici tavsiyeleri paylaşıyor. Eda Can ise kişinin sevdiği şeyleri keşfetmesini öneriyor.

İLAÇ KULLANIMI VE TEDAVİ SÜRECİ

Uzmanlar, yukarıdaki önerilerden sonuç alınamazsa ilaç kullanımının gerekliliğini gündeme getiriyor. Prof. Dr. Taycan, hafif durumlarda beyindeki önemli kimyasalların toparlanmasının faydalı olabileceğini ancak durumun uzun sürüp sürmeyeceğinin de sorgulanması gerektiğini ifade ediyor. Orta ve ağır seyreden durumlarda ise ilaç kullanımının önemi öne çıkıyor. Eda Can, beyin kimyasının düzelmesi gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Taycan, anksiyete ve kaygı bozukluğu ilaçlarının kullanılmasında bir korku olmaması gerektiğini belirtiyor.

Doç. Dr. Barut, depresyon ve kaygı bozukluğu ilaçlarını bir kolun alçıya alınmasına benzetiyor. “İlaç, iyileşme sürecini kısaltıyor ve konforu artırıyor” şeklinde ifade ediyor.