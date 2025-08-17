Yatırım Alışkanlıkları Değişiyor, Kahve Kazandırıyor

YATIRIM ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİM

Türkiye’de yatırım alışkanlıkları, enflasyon süreciyle birlikte önemli bir değişim gösteriyor. Yüzde 60’a yakın bileşik faiz oranları bulunan mevduatlar, halka arz süreçleriyle hisse senetleri, profesyonel yöneticiler tarafından sunulan yüksek getirili fonlar ve döviz gibi farklı yatırım araçlarına olan yönelişler hız kazanıyor. Geçmişte konut edinimine ve otomobil alım satımına yönelen bireyler, şimdi paradan para kazanmanın yollarını arıyor.

KAHVENİN YÜKSELİŞİ

Ülkemizde tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın, dolar ve euro’nun yanında, daha yüksek getiri sağlayan emtialar da dikkat çekiyor. Son dönemlerin en fazla ilgi gören yatırımlarından biri de kahve oldu. Kahve fiyatlarında olağanüstü artışlar gözlemleniyor. Altın ve dolar, kahve karşısında daha düşük getiriler sunuyor. Son bir ay içerisinde kahve ve kakao yüzde 12’ye yakın miktarda kazanç sağlarken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar ise yüzde 5.87 oranında kazanım elde etti. Bu süreçte dolar yüzde 1.37, altın ise yüzde 1.29 değer kazandı.

KAYBETTİRMEYEN EMTİALAR

Yatırım dünyasında kazançların yanı sıra kayıplar da yaşanıyor. Gıda emtiaları arasında, portakal suyu son bir ayda yüzde 21, patates yüzde 18 ve yulaf ise yüzde 10 oranında değer kaybına uğradı. Bu durumu göz önünde bulundurarak, yatırımcıların dikkatli kararlar alması gereken bir süreçten geçtiği anlaşılıyor.