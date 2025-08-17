Yatırım Araçları Değişti, Kahve Yükseldi

Türkiye’de yatırım eğilimleri enflasyon sürecinin etkisiyle değişim gösteriyor. Mevduatlarda yüzde 60’a yakın bileşik faiz oranları, halka arz süreçleri ve hisse senetleri gibi sunulan farklı yatırım araçlarına yönelim artıyor. Profesyoneller tarafından yönetilen yüksek getirili fonlar, döviz yatırımcıları da dikkat çekiyor. Geçmişte konut ve otomobil alıp satan kişiler, şimdi paradan para kazanmanın yollarını arıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım ürünlerinden altın, dolar ve euro gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra, daha yüksek getiri sağlayan emtialar da dikkat çekiyor.

KAHVE PİYASASINDAKİ HIZLI DEĞİŞİM

Kahve fiyatlarında son zamanlarda olağanüstü bir artış yaşanıyor. Altın ve dolar, kahve ile karşılaştırıldığında sönük bir getiri sağlıyor. Kahve ve kakao, son bir ayda yatırımcılara yüzde 12 civarında kazandırdı. Hurma yağına yatırım yapanlar yüzde 7, ayçiçek yağına yatırım yapanlar da yüzde 5.87 oranında kazanç elde etti. Bu süre zarfında dolar yüzde 1.37, altın ise 1.29 değer kazandı.

Gıda emtiaları arasında ise bazı ürünler kaybettiriyor. Portakal suyu son bir ayda yüzde 21, patates yüzde 18 ve yulaf da yüzde 10 oranında değer kaybı yaşadı. Bu durum, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durumu işaret ediyor.