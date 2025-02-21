Yatırım Araçları Haftalık Performans Raporu

BIST 100 ENDİKSI HAFTAYI DÜŞÜK SEVİYEDEN TAMAMLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.953,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,79 altında 9.602,16 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artış göstererek 3 bin 432 liraya ulaştı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 lira oldu. Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 0,68 artarak 5 bin 749 liraya çıktı.

DÖVİZ KURLARINDA GELİŞMELER

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 değer kazanarak 36,4100 liraya çıktı. Öte yandan avro, yüzde 1,78 azalışla 37,3370 lira seviyesine düştü.

FON PİYASALARINDA KAZANÇLAR DEVAM EDİYOR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,66, emeklilik fonları ise yüzde 0,46 değer kazandı. Kategoriler incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,49 ile “kıymetli maden” fonları oldu.