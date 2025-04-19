Yatırım Araçları Hızla Kazandırıyor

YATIRIM PİYASALARINDA HAREKETLİ HAFTA

Yatırım piyasalarında yoğun bir haftanın geride kaldığı ifade ediliyor. Altının yeni rekor seviyelere ulaştığı bu süreçte, yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayanlar belirlendi. Yatırım araçları arasında bu hafta en fazla kazandıran ürün çeyrek altın oldu. Çeyrek altın, yüzde 2,74 artışla 6.815 liraya yükseldi. Onu takip eden diğer yatırım araçları ise gram altın ve kıymetli maden fonları.

BIST 100 ENDESİ

BIST 100 endeksi, bu hafta içinde en düşük 9.245,26 puanı ve en yüksek 9.492,29 puanı gördü. Haftayı, bir önceki kapanışına göre yüzde 0,68 azalarak 9.317,24 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu süreçte yüzde 2,73 artışla 4.068 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselerek 27.506 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 6.633 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,74 artış göstererek 6.815 liraya ulaştı.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12 değer kazandı. Emeklilik fonları ise yüzde 0,51 artış gösterdi. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları arasında en yüksek kazancı elde edenler yüzde 6,11 ile “kıymetli madenler” fonları oldu.