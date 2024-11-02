“Yatırım Araçlarında Güncel Durum Açıklandı”

BORSA İSTANBUL’DA HİSSE SENETLERİ DEĞER KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,26 değer kaybediyor. Ancak bu süreçte altın ve dövizde gözlemlenen bir yükseliş dikkat çekiyor. Altının gram fiyatı yüzde 0,53, euro/TL yüzde 0,31 ve dolar/TL ise yüzde 0,14 oranında artış göstermiştir. Son yayınlanan verilere göre, yatırım araçlarının güncel durumu şu şekildedir; BIST 100 endeksi en düşük 8.846,07 ve en yüksek 9.051,60 puanı görse de, haftayı önceki kapanışa göre %0,26 değer kaybıyla 8.885,00 puandan kapatıyor.

ALTIN VE DÖVİZDEKİ ARTIŞLAR

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yatırımcıları yine şaşırtıyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı %0,53 artışla 3 bin 31 liraya yükselirken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı %0,60 artışla 20 bin 600 lira oluyor. Çeyrek altın ise geçen hafta sonu 5 bin 140 lira iken bu hafta satış fiyatı %0,58 artarak 5 bin 170 liraya çıkmıştır. ABD doları %0,14 değer kazanarak 34,3360 liraya yükseliyor. Euro ise %0,31 artış göstererek 37,3300 lirayı görüyor.

YATIRIM FONLARI VE EMEKLİLİK FONLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Bu hafta yatırım fonları %0,56 ve emeklilik fonları %0,38 değer kazanıyor. Kategorilerine göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları içinde en çok kazandıran fonlar %1,77 ile “kıymetli maden” fonları oluyor. Geçtiğimiz hafta piyasalarda karışık bir seyir gözlemleniyor. Borsa İstanbul’daki değer kaybına rağmen, altın ve dövizde yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor.