Yatırım Eğilimleri Değişiyor, Büyümeler Sürecek

Ekonomist Erkan Öz, son dönemlerde dikkat çeken yatırım trendlerini ve yatırım araçlarının performansını değerlendirdi.

YATIRIMCI YÖNELİMLERİ

Yatırımcılar, küresel finans piyasalarında risk iştahı, ekonomik durum ve uzun vadeli beklentilere göre farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Günümüzde emlak, tahviller ve borsa, en popüler yatırım seçenekleri arasında bulunuyor. Mevcut verilere göre emlak piyasası, 380 trilyon dolarlık değeriyle küresel yatırımların yüzde 48,7’sini oluşturuyor. Bunun ardından 133 trilyon dolar ve yüzde 17 pay ile tahviller, 124 trilyon dolar ve yüzde 15,9 pay ile hisse senetleri geliyor. Son günlerde oldukça konuşulan altın, 22,4 trilyon dolarlık piyasa değeri ile küresel yatırımlardan yalnızca yüzde 2,9 pay alıyor. Kripto para birimleri, özellikle Bitcoin ise sadece 3,6 trilyon dolar değer ile toplam yatırımların yüzde 0,5’ini kapsıyor. Mevduat hesapları ise 117 trilyon dolar ile yüzde 15 paya sahip. Tüm bunlara bakıldığında, yatırımcıların en çok emlak varlıklarını tercih ettiği görülüyor, ancak kripto paralar, aşırı medyada yer almasına rağmen en az ilgi gören araç konumunda kalıyor.

SEKTÖREL BÜYÜME ORANLARI

Kripto varlıklar, yatırımcılar tarafından en az ilgi gören araç olarak öne çıksa da, son yıllarda en yüksek getiriyi sağladı. Aralık 2018 ile karşılaştırıldığında kripto varlıkların toplam değeri yüzde 1196 oranında bir artış yaşadı. Aynı dönemde yalnızca Bitcoin yaklaşık yüzde 3100 değer kazandı. Küresel emlak ise 2019-2022 yılları arasında yüzde 22,5 büyüme gösterdi. 2018-2023 döneminde bono ve tahviller yüzde 29,4 büyüme kaydetti, borsa ise 2018-2025 yıllarında yüzde 66 değer kazandı. Geleneksel yatırım araçları arasında en büyük getiriyi ise yüzde 167 ile altın sağladı. Altının, borsaları geride bırakması, onun neden bu kadar çok konuşulduğunu açıklıyor.

Ekonomik ve jeopolitik dengelerdeki değişimler, teknolojik yenilikler, iklim, demografik değişiklikler ve yatırımcı davranışlarındaki farklılıklar, önümüzdeki yıllarda yatırım tercihlerinde köklü değişimlerin yaşanmasına sebep olabilir. Emlak, tahvil, hisse senedi, altın ve kripto paralar gibi temel yatırım araçları her biri farklı bir evrim sürecine girebilir.

EMLAKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Geleneksel bir yatırım aracı olarak kabul edilen emlak, teknoloji ile dijitalleşme sürecine giriyor. Blok zincir teknolojisi aracılığıyla mülklerin tokenize edilmesi, yatırımcılara emlak varlıklarının küçük paylarını alma fırsatı sunuyor. Bu sayede, yüksek birikim gereksinimi ortadan kalkarken, likidite artışı sağlanabilir. Genç yatırımcılar, fiziksel mülk yerine tokenleştirilmiş gayrimenkulleri tercih edebilir. Ayrıca, konut talebi azalan nüfusa sahip yaşlı ülkelerde düşerken, doğurganlık oranlarının yüksek olduğu genç ülkelerde emlak yatırımları cazibesini koruyabilir. Firmaların ön görüleri, küresel emlak pazarının 2030 yılına kadar yıllık yüzde 10,1 büyüme gösterebileceğini belirtiyor.

TAHVİLLERİN GÜVENİ AZALIYOR

Devlet tahvilleri, bankacılık, fonlar ve emeklilik portföylerinde güvenli birer varlık olarak konumlanıyor. Faiz oranları 1980’lerin başından bu yana düşme eğiliminde, ancak yüksek faizle çıkarılan tahvillerin ikinci el piyasadaki değerleri artış göstermiştir. Ancak, artan devlet borçları ve kredi notunun düşmesi ile tahvillere olan ilgi zamanla azalma gösterebilir.

BORSALARDA SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

Borsa, uzun vadede yüksek kazanç arayan yatırımcılar için çekici kalmaya devam ediyor. Özellikle yapay zeka, elektrikli araçlar ve bulut bilişimi gibi tematik yatırımlar gelecek için umut vadediyor. Son raporlar, yapay zeka ve biyoteknoloji şirketlerinin borsa değerlemesi içerisinde önemli bir yer alacağını öngörüyor.

ALTIN HEP GÜVENLİ LİMAN

Altın, belirsiz dönemlerde güvenli bir liman konumunu sürdürüyor. Merkez bankalarının alımları altın fiyatını yükseltirken, küçük yatırımcıların ilgisini artırıyor. Jeopolitik riskler, enflasyon baskıları ve para birimlerine olan güvenin azalması, altına talebi artıran nedenler arasında. Ek olarak, uzay madenciliği konusu da altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

KRİPTO VARLIKLARIN YÜKSELİŞİ

Bitcoin ve diğer kripto paralar, artık spekülatif yatırım araçları olmaktan çıkıyor. Genç yatırımcılar, geleneksel piyasalara alternatif olarak kripto varlıklara yönelmeye başladı. 2024 ve 2025 yıllarında Bitcoin’in yeni rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. 2024 itibarıyla dünya nüfusunun önemli bir kısmı kripto varlıkları kullanıyor ve gelecekte bu sayının artması tahmin ediliyor.