Yatırım İçin En İyi Araçlar Açıklandı

YATIRIM YAPMAK İÇİN TASARRUFUN ÖNEMİ

Ünlü sunucu ve model Özge Ulusoy’un Kadınca TV programında yer alan Ekonomist ve Tasarruf Koçu Mert Başaran, izleyicilerin merak ettiği “En iyi yatırım aracı ne?” sorusunu yanıtladı. Başaran, tasarrufun önemine vurgu yaparak güvenilir yatırım araçlarını sıraladı. Ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde tasarruf yapmanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. İnsanların geçmişte çalışarak kolaylıkla ev alabileceğini belirten Başaran, günümüzde bu durumun oldukça zorlaştığını ifade etti. Çocukların gelecekte daha da zorlanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Başaran, tasarruf etmenin elzem bir konu olduğunu belirtti.

GÜVENİLİR YATIRIM ARAÇLARI

Tasarruf yapıldıktan sonra çeşitli yatırım araçlarına yönelimin gerekliliğini söyleyen Başaran, güvenilir yatırım araçlarını şu şekilde sıraladı. Özge Ulusoy’un “Emlak ne durumda?” sorusuna karşılık olarak gayrimenkulün bir yatırım aracı olabileceğini, ancak dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Konut ve arsa fiyatlarının arttığını belirterek, konumun önemine dikkat çekti. 5-10 yıl içinde mevcut konutun satılıp yenisinin alınması gerektiğini söyledi. Tasarruf yapmanın ve doğru yatırım araçlarına yönelmenin önemi üzerine duran Başaran, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları aktardı.

UYARI VE DANISMAYI UNUTMAYIN

Yatırım yapmadan önce, piyasaları takip etmenin, risk yönetimini sağlamanın ve uzmanlardan destek almanın önemli olduğunu da vurguladı. Yukarıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir; uzman isimlerin sunduğu öngörüler olarak değerlendirilmelidir. Yatırım yapmak isteyenlerin, doğru kararlar alabilmesi için bu noktaları göz önünde bulundurması gerektiği hatırlatıldı.