Yatırım Taahhütlü Avans Programı Büyüyecek

YATIRIM TAHAHHÜTLÜ AVANS PROGRAMI BÜYÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Programı’nın büyüklüğünün yüzde 70 artırılacağını ve 300 milyar TL’den 500 milyar TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Bu gelişme, Kacır’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamuoyuna aktarıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUNA YENİ ADIM

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde atılan bu adımın, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu güçlendireceğini belirtti. “Enflasyonla mücadelede sağladığımız ilerlemeyi, 86 milyon vatandaşımızın refahına ve alım gücüne yansıtmakta kararlıyız” diyen Kacır, üretim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kacır, ileri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde yapılacak olan yatırımların daha güçlü destekleneceğini dile getirdi. “Hedefimiz net; Türkiye’yi yüksek katma değerli üretimin, inovasyonun ve teknolojik dönüşümün merkezi haline getirmek. ‘Türkiye Yüzyılı’nda durmak yok, yola devam” ifadeleriyle, ülkenin geleceği için belirledikleri hedefleri vurguladı.