Yatırım Teşvikleri, Konya’nın Kalkınma Stratejisi

KALKINMA AJANSINDAN YENİ YATIRIM TEŞVİKİ

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya Sanayi Odası işbirliği ile Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programları konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya KOBİ’lerin, oda ve borsa temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı. Konya Sanayi Odası’ndaki etkinlikte, Mevlana Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından programlarla ilgili sunumlar yapıldı ve katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Toplantının açılışında söz alan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, “Konya, özellikle son yıllarda sanayi üretiminde önemli başarılar elde ederek, Türkiye’nin en güçlü sanayi şehirlerinden birisi haline gelmiştir. Şehrimizin elde ettiği bu başarıda, devletimizin bugüne kadar sunduğu yatırım teşviklerinin büyük rolü olduğunu biliyoruz. Ancak bu kez karşımızda çok daha stratejik, hedef odaklı ve bölgesel kalkınmayı önceleyen bir yatırım teşvik sistemi duruyor. Yeni sistem kapsamında Konya’mızda dört öncelikli sektör desteklenecek. Demiryolu araçlarının parçalarının üretimi, mermi üretimi, askeri silah parçaları ve soğuk dövme namlu üretimi, yem katkı maddeleri üretimi. Bu sektörler, hem şehrimizin sanayi alt yapısına, hem de ülkemizin stratejik hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir.” diye belirtti.

KALKINMA ÇALIŞMALARI VE HEDEFLERİ

Sonrasında söz alan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı da, “Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.” dedi. Ajansın uyguladığı destek mekanizmaları ile bölgelerin gelişimini hedeflediğine vurgu yapan Bostancı, 2025 yılına kadar 3 milyar TL kaynak aktarımı sağlanacağını ve 6 milyar TL’lik yatırımın harekete geçirileceğini belirtti. Yeni teşvik sistemi sayesinde, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile sektörel ve bölgesel teşvik unsurlarının artırılacağına dikkat çekti.

Bostancı, “Bu saydığımız programlardan belki de en yenilikçi olan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak önceliğinde yürütülmesi öngörülen yerel kalkınma hamlesi programı kapsamında ise; bölgesel potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, illerde hiç üretimi olmayan ve başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi, yeni kümelerin oluşturulması veya mevcutların güçlendirilmesi gibi mekansal amaçlara matuf yatırımlar desteklenecektir.” ifadelerini kullandı. Konya için belirlenen yatırım konularının arasında, demiryolu araçları parçaları, mermi üretimi ve yem katkı maddeleri yer alıyor.

Yeni teşvik programının uygulanması için belirli usul ve esasların geçerli olacağını, başvuruların ise belirtilen web adresi üzerinden alınacağını aktaran Bostancı, desteklerin yatırım katkı oranı, KDV istisnası, sigorta primi desteği gibi pek çok bileşenden oluşacağını açıkladı. 2030 yılı sonuna kadar geçerli olacak durum değerlendirmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, tüm paydaşlardan yeni yatırım alanları talep ettiğini vurguladı.

Bu önemli teşviklerin hayata geçmesiyle birlikte Konya’nın kalkınma serüvenine daha güçlü katkılar sunacağına olan inancı da dile getirildi.