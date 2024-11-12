“Yatırımcı Güveni Üzerinde Trump Etkisi”

ALMANYA’DA YATIRIMCI GÜVENİ DÜŞÜYOR

Almanya’da yatırımcı güveni Kasım ayında, ülkenin erken seçim gündemi ve ABD’de Donald Trump’ın Başkan seçilmesiyle olumsuz yönde etkilendi. ZEW beklentiler endeksi, Kasım’da 13,1’den 7,4’e geriledi. Ekonomistlerin tahmini ise 13,2 olarak belirlenmişti. Cari koşullar endeksindeki kötüleşme devam etti ve endeks eksi 86,9’dan eksi 91,4’e düştü. ZEW Başkanı Achim Wambach, “Ekonomik beklentiler ABD’de Trump’ın zaferi ve Almanya’da koalisyon hükümeti dağılmasıyla kötüleşti” açıklamasında bulundu.

IMALAT SEKTÖRÜNDEKİ ZORLUKLAR DEVAM EDİYOR

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat sektöründeki zorluklar sürerken, otomobil üreticileri Trump’ın muhtemel ek tarifelerine hazırlanıyor. Otomotiv devi Volkswagen, ülkedeki bazı fabrikalarını kapatırken bu durum, tedarik zincirine de zarar veriyor. Almanya ekonomisi ise 2023 yılının 3. çeyreğinde beklenmedik bir şekilde yüzde 0,2 büyüyerek resesyonun eşiğinden dönmüştü.

HÜKÜMET ORTAKLARIYLA GÖRÜŞMELER

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 6 Kasım’da hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, FDP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner görevden alındı. Scholz, 15 Ocak’ta mecliste bir güven oylamasına gideceğini ve erken seçim yapılacağını açıkladı. Hükümet ve ana muhalefet partileri, erken seçimin 23 Şubat’ta yapılması konusunda anlaştı.