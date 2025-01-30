Yatırımcılar Şirketlere 340 Milyar TL Kaynak Sağladı

HALKA ARZLAR VE YATIRIMCI KAYNAKLARI

Dünya Gazetesi Yazarı Ufuk Korcan, 2021-2024 yılları arasında Borsa İstanbul’da toplam 180 şirketin halka arz edildiğini ve bu süreçte yatırımcılardan 180 milyar TL’lik kaynak sağlandığını belirtiyor. Halka arzların yanı sıra, borsada işlem gören şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlara yöneldiği ifade ediliyor. Korcan, son 4 yılda bu yöntemlerin toplamda 160.4 milyar TL’lik ek finansman sağladığını vurgularken, yatırımcıların sermaye piyasaları aracılığıyla toplam 340 milyar TL’lik kaynak yarattığını kaydediyor.

YATIRIMCILARIN HAREKETLİ YILI

Korcan, “Geçen yıl tasarruf sahipleri için oldukça hareketli geçti. Parasını mevduat ve para piyasası fonlarında değerlendirenlerin yüzü gülerken, hisse senedi yatırımcısı borsadan umduğunu bulamadı.” diyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) verilerine göre, Türkiye’de toplam tasarruf büyüklüğü 33 trilyon 723 milyar TL seviyesinde. Bu tutarın yüzde 55’i mevduatta, yüzde 27.93’ü tahvil-bonoda, yüzde 17.03’ü ise hisse senedine yatırılıyor. Yabancı yatırımcılarının payları çıkarıldığında yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarruflarının 29 trilyon 831 milyar TL olduğu görülüyor. Yurtiçi yerleşiklerin birikimlerinin büyük bir kısmının mevduatta değerlendirildiği belirtiliyor.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ

2023 yılında Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının 8.5 milyona çıktığı, ancak geçen yıl ciddi bir çıkış yaşandığı ve yatırımcı sayısının 6 milyon 840 bine gerilediği aktarılıyor. Yatırımcı sayısındaki bu düşüş, sabit getirili risksiz enstrümanlardaki cazip getiri oranları ve halka arzlarda geçmiş yıllarda yaşanan performans düşüşü ile ilişkilendiriliyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarında en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı ise hisse senedi. Yabancıların Türkiye’de yaklaşık 3.9 trilyon TL’lik tasarrufu bulunuyor ve bunun yüzde 54’ü hisse senedinde tutuluyor.

HALKA ARZ VE FİNANSMANDAKİ ARTIKLAR

Yüksek kredi maliyetleri nedeniyle son yıllarda halka açılan şirket sayısında önemli bir artış yaşanıyor. 2021 yılında 52, 2022 yılında 40, 2023 yılında 54, 2024 yılında ise 34 şirket borsaya katıldı. 2021-2024 yılları arasında halka arzları gerçekleştirilen 180 şirket, 180 milyar TL’lik kaynağa erişti. Hisseleri borsada işlem gören şirketler, bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla yatırımcılardan finansman sağlamaya devam ediyor. Son 4 yılda şirketler toplam 340 milyar TL topladı.

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Özel sektör, hisse senedi dışında ihraç ettiği borçlanma araçlarıyla da finansman yaratabiliyor. Son 4 yılda 6 bin 456 adet özel sektör borçlanma aracı ihraç edilerek toplam 1 trilyon 644 milyar TL’lik finansman sağlandı. Bu tutarın 565 milyar TL’si geçen yıl, 459 milyar TL’si 2023 yılında ve 362 milyar TL’si 2022 yılında elde edildi. Kurumsal yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü ise 6 trilyon 158 milyar TL seviyesinde, bunun yüzde 72’si yatırım fonlarında yer alıyor.