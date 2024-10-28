Yatırımcıları Uyardı: 2025’in Şampiyonu Gümüş Olacak

ALTINA YENİ TALEP VE KAZANÇLAR

Yılın başından itibaren yatırımcısına yüzde 52 oranında kazanç sağlayan altına olan ilgi artış gösteriyor. Son dönemde ardı ardına kırdığı rekorlarla yatırımcılarını memnun eden altının yanı sıra, gümüş de gölgede kalarak yüzde 63’lük bir kazanç elde etti. Geçtiğimiz haftalarda ons altın 2 bin 700 dolar seviyesine ulaşırken, gram altın 3 bin lira barajını geçti. Tüm bu gelişmeler ışığında Memiş, altına yönelik beklentilerini ortaya koyarak, “2025 şampiyonu altın değil o yatırım aracı olacak” şeklinde uyarıda bulundu!

ALTIN FİYATLARININ SEYRİ

Altın fiyatlarının seyri yatırımcılar için merak konusu olurken, Memiş, TV100’deki köşesinde ons altının 2 bin 717-2 bin 757 dolar aralığında işlem gördüğüne dikkat çekti. “Ortadoğu’daki haber akışları manipülasyon fiyatlaması için kullanılabilir. Benim için her ne kadar 2 bin 780 dolar seviyesi hedef konumunda olsa da ben kenardan izlemeyi tercih ediyorum” diyen Memiş, Euro’yu öncelikli tercih olarak belirtti. Yine yapmış olduğu açıklamalarda, “Kar satışları gelmeden yükselişleri sağlıklı göremem. Bu hafta için 2 bin 717-2 bin 768 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli” dedi.

ONS GÜMÜŞÜN GELECEĞİ

Memiş, ons gümüş ile ilgili yaptığı açıklamada, “2024’ün şampiyonu ilan ettiğim gibi 2025’in de şampiyonu ilan ettiğimi anımsatmak isterim. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Düşüş için aşağıda alanı var. Kademeli alım yapmayı uygun görüyorum. Kısa vadede geri çekilme, orta ve uzun vadede yeni rekorlar göreceğiz. Bu hafta ise 33,50-34,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmesi gerekiyor. Çünkü ons gümüş nereye, gram gümüş oraya” diyerek 2025’in şampiyonu gümüş olacak ifadesini kullandı.

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