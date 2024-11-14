Yatırımcıların Gözleri Fed Açıklamalarında!

ENFLASYON VERİLERİNDE BELİRSİZLİKLER ARTMAKTA

Dün, ABD’de yayımlanan enflasyon verileri beklentilere uyumlu bir şekilde gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden elde edilen sinyaller, Fed’in enflasyonla mücadelesini daha uzun bir sürede sonlandırabileceği endişelerini pekiştiriyor. Bu endişeler, yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın politikalarına dair belirsizliklerle birleşerek risk iştahını azaltırken, tahvil piyasalarında da satış baskısı sürüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,36 seviyesine kadar geriledi ancak günü yüzde 4,45’ten kapattı. Yeni günde ise bu rakam yüzde 4,48 ile 1 Temmuz’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.

DOLAR ENDESİ VE ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Dolar endeksi, yükseliş trendini dördüncü iş günü boyunca devam ettirirken, şu an 106,7 seviyesinde, bu da yaklaşık bir yılın en yüksek noktası. Güçlenen dolar ve artan tahvil faizleri, altının ons fiyatında düşüşe neden oluyor; bu rakam şu anda 2 bin 558 dolardan alıcı buluyor. Bugün, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların varlık fiyatları üzerinde önemli etkiler yaratması beklenirken, para piyasalarında Fed’in gelecek ay yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz indirmesi öngörülüyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyonu aşağı yönlü doğruladığını ifade ediyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed’in enflasyon ve istihdam hedeflerine süratle yaklaştığını ancak enflasyon hedefinin hala yüzde 2 üzerinde kalması dolayısıyla para politikasının kısmen kısıtlayıcı kalması gerektiğini vurguluyor.

CİHAZ VE KAYNAK DİNAMİKLERİ

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonu yeniden tetiklememek için Fed’in faiz indirimlerini dikkatli bir şekilde sürdürmesi gerektiğini belirtiyor. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise faiz oranlarının ne kadar düşürülmesi gerektiği konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydediyor. Kurumsal alanda, ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri, CEO Elon Musk’ın yeni kurulacak Hükümet Verimlilik Departmanı’nı yöneteceği bilgisinin ardından yüzde 0,5 değer kazandı. Seçim sonuçlarının ardından Bitcoin, 93 bin doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 89 bin 501 dolarda dengelendi.

EMTIA VE BORSALARDAKİ HAREKETLENMELER

Emtia tarafında ise, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artış göstererek 71,9 seviyesine çıkarken, son beş işlem günü düşüş yaşayan bakırın libresi 4,02 dolara geriledi. New York Borsası’nda, Dow Jones endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. S&P 500 endeksi ise yatay bir seyir izledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif bir başlangıç yaptı. Avrupa borsaları, ABD’deki yıllık enflasyon verisinin ekimde beklenildiği gibi gelmesinin ardından karışık bir kapanış sergiledi. Yatırımcıların odağında olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu’nun bugün açıklayacağı toplantı tutanakları dikkatle takip edilecek.

ASYA’dA TİCARET ENDİŞELERİ

Asya’da ise, Çin’in Donald Trump’ın ikinci döneminde karşılaşabileceği yüksek tarifeler tehdidi yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Japonya, düşük gelirli ailelere destek sunmak ve artan fiyatlarla mücadele etmek için 13,5 trilyon yen (87 milyar dolar) ek bütçe hazırlığı yapıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in raporunda, Liberal Demokrat Parti’den (LDP) Shigeru Ishiba’nın yeniden Japonya başbakanı olarak seçilmesinin ülkenin siyasi dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, yenin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırma ihtimalinin artabileceği kaydediliyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 geriledi.

PARA PİYASASINDA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Yurt içinde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 artışla 9.300,30 puandan tamamlarken, Dolar/TL yatay seyirle 34,3580 seviyesinden kapandı. Yeni günde bankalararası piyasada 34,3430’dan işlem görmekte. Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.400 ve 9.450 puanın direnç, 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.