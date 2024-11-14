Yatırımcıların Konut Piyasasında Yükselişi Değişti

KONUT SATIŞLARINDA REKOR ARTIS

Konut sektöründe uygulanan kampanyalar ve yatırımcıların güvenli liman arayışı gayrimenkul piyasasında önemli bir hareketlilik yaratıyor. Türkiye genelinde ekim ayında konut satışları, yüzde 76 oranında bir artış göstererek 165 bin 138 adede ulaştı. Bu artış, son 22 ayın en yüksek rakamı olmasıyla birlikte, tüm zamanların en yüksek ekim ayı satışı olarak kaydedildi. Yatırımcılar bu fırsatı değerlendirdi ve konut piyasasında yaşanan canlılık ekim ayında da devam etti. Temmuz ayında yüzde 16, ağustos ayında yüzde 9.9 ve eylül ayında yüzde 37.3 artan konut satışları, ekimde yüzde 76.1’lik bir yükseliş ile rekor kırdı. Geçen ay Türkiye genelinde 165 bin 138 konut satışı gerçekleşti ve hem ‘son 22 ayın zirvesi’ hem de ‘tüm zamanların en yüksek ekim ayı satışı’ kayıtlara geçti.

SATISLARDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Son aylarda konut satışlarının artmasının birkaç nedeni var. Bunun başında fiyatların gerilemesi geliyor, bu durum birikimi olan yatırımcılar için alım fırsatı sunuyor. Yeni konut kampanyaları ile ikinci el konutlarda artan pazarlık marjı, fiyatların gelecekte yükselebileceği düşüncesiyle alım kararlarını hızlandırıyor. Mevduat gibi diğer yatırım araçlarından elde edilen gelirle güvenli liman arayanlar son dönemde gayrimenkulü tercih etmeye başladı.

KREDİLİ SATIŞLARDA ZİRVEDEN DÜŞÜŞ

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre; bankaların konut kredisi faizlerinde sağladığı sınırlı indirimin etkisiyle kredili konut satışlarında zirve yaşandı. Ekim ayında kredili konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278.2 artarak 21 bin 95’e ulaştı. Toplam konut satışları içindeki kredili satışların oranı yüzde 12.8 olarak belirlendi. Bu oran görünümde düşük olsa da son 14 ayın en yüksek rakamı olması dikkat çekiyor. Senetli ve peşin alımları kapsayan diğer satışlar ise yüzde 63.3 artarak 144 bin 43 oldu ve bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 87.2 olarak belirtildi.

SIFIR KONUTLARA ILGININ ARTMASI

Fiyat avantajı sebebiyle ikinci el konut satışları liderliğini sürdürse de sıfır konut satışlarında gözlemlenen artış önemli. Ekim ayında ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97.3 artarak 57 bin 679’a ulaştı. Bu durum, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payını yüzde 34.9 ile yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Hem yeni konutlardaki düşük faizli kampanyalar hem de ikinci el arzındaki azalma bu artış üzerinde etkili oldu. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 66.5 artarak 107 bin 459’a ulaştı ve ikinci el konut satışının toplam içindeki payı yüzde 65.1 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ocak-ekim döneminde konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 11.9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 adede ulaştı. Geçen yıl toplam 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Kasım ve aralık ayındaki satışlarla birlikte bu yılki toplam konut satışlarının 2023 yılını geride bırakacağı bekleniyor. Sektör uzmanları, yıl sonunda toplam satışların 1.3-1.4 milyon aralığında olacağı öngörüsünde bulunuyor.

YABANCILARA SATIŞ DÜŞÜYOR

Yerli alıcıların konut talebi artarken, yabancıya yapılan konut satışlarında düşüş gözlemleniyor. Ekim ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak 2 bin 122’ye düştü. Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1.3 olarak hesaplandı. Böylece Temmuz 2020’den sonra, son 51 ayın en düşük yabancı payı kaydedildi. Yabancılara konut satışı en fazla olan iller, 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin olarak sıralandı. Ülke bazında bakıldığında en fazla konut satışı yapılanlar ise 373 ile Rusya, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşları oldu. Ocak-ekim döneminde yabancıya yapılan satış ise yüzde 37.2 azalarak 19 bin 212’ye geriledi.