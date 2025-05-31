Yatırımlarda Devlet Yardımları Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yeni YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YAYIMLANDI

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalarla yeni teşvik sistemini değerlendirdi. Yeni yatırım teşvik sisteminin hayırlı olmasını dileyen Kacır, “Yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20’sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız.” ifadelerini kullandı. Kacır, yatırımcıların finansman yükünün azalacağını ve yatırım iştahının artacağını belirterek, yeni teşvik sisteminin daha seçici ve odaklı olacağını ifade etti.

TEKNOLOJİK HAMLELER VE YEREL KALKINMA

Bakan Kacır, en güçlü desteklerin “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi” programı altında sunulacağına dikkat çekerek, yüksek katma değerli teknolojik yatırımlara, her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve dijital ile yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik ayrıştırıcı teşvikler verileceğini belirtti. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlarda öz kaynakla yapılacak makine alımları için makine bedelinin yüzde 25’ine, yatırım tutarının yüzde 15’ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunulacak. Yeni teşvik sisteminde, yatırımlara katkı olarak sağlanan kurumlar vergisi indiriminin yatırım tutarının yüzde 20’si ila yüzde 50’si arasında olacağı açıklandı.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ARTACAK

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerinin 6 bölgede kademeli olarak uygulanacağını bildiren Kacır, bu teşviklerin daha yüksek limitlerde ve daha uzun süreler ile sunulacağını ifade etti. Deprem bölgesinde verilecek desteklere de değinen Kacır, “6. Bölge illeri depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu bölgelerdeki OSB’lerde çalışanların SGK primi işveren paylarının 14 yıl, çalışan paylarının ise 10 yıl hükümet tarafından karşılanacağını vurguladı.

YENİ SİSTEM, KAPSAMINI DARALTTI

Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımların teşvik sisteminden çıkarıldığını açıklayan Bakan Kacır, destekleyecekleri yatırımların hedef sektörler çerçevesinde belirlendiğini ifade etti. Kacır, genel teşvik sisteminin sonlandırıldığını ve teşvik sistemine dahil edilmeyen sektörlerdeki yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetinin kaldırıldığını belirtti. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB’lerde uygun koşullarda yer tahsis edileceği bildirildi.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2030’A KADAR SÜRECEK

Yeni yatırım teşvik sistemi, 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabında yeni teşvik sistemine dair yaptığı paylaşımda, “Daha seçici, odaklı ve etkin yeni Yatırım Teşvik Sistemimiz hayırlı olsun. Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile resmi olarak yayımlanan bu kararnamenin, Türkiye’nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesini amaçladığı belirtildi.