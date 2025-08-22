Yatırımlarla Türkiye Sporda Devrim Yaşıyor

SPOR TEŞVİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spor kökenli olmasının Türkiye’deki spor tesisleri konusunda önemli değişimler sağladığını belirtti. Bak, yaptığı açıklamada, Aydın’daki AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ın AK Parti’ye katılımının kentte olumlu bir hava oluşturduğunu ifade etti. “Hep birlikte güçlü Türkiye” sloganıyla sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Bak, millete hizmet hedefi doğrultusunda durmaksızın çalıştıklarını vurguladı.

GENÇLİK KAMPLARI VE YATIRIMLAR

Bakan Bak, Aydın’a önemli yatırımlar yaptıklarını ve şehrin spor kenti olma yönünde hızlı bir gelişim gösterdiğini açıkladı. Üniversiteyi kazanmış gençlerin barınma ve burs ihtiyaçları için gerekli desteklerin sağlandığını aktaran Bak, “5 yıldızlı otel rahatlığında gençlere yurtlarda hizmet veriyoruz.” dedi. Bu yaz dönemi boyunca yaklaşık 200 bin genci gençlik kamplarında ağırladıklarını belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımızın spor geçmişi, Türkiye’nin spor tesislerinde adeta bir devrim yaşanmasını sağladı.” ifadesini kullanan Bak, “Türkiye’de her ilde ve ilçede spor tesisleri, yüzme havuzları inşa ediliyor. Şu ana kadar 12 milyon gence yüzme öğrettik.” şeklinde konuştu.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YAKLAŞIMI

Bak, bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak amacıyla sporu etkin bir araç olarak kullandıklarını belirtti. Çocukları amatör, üniversite ve okul spor kulüpleri aracılığıyla spora yönlendirdiklerini ifade eden Bak, “Spor iyileştiriyor ve birleştiriyor. Sporun birleştirici gücünü unutmamalıyız.” dedi. “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında Türkiye’yi gezdiklerini belirten Bak, teşkilatların sahada çalıştığını ve terörle mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

SAVUNMA SANAYİ VE TEKNOLOJİ HAMLESİ

Türkiye’nin savunma sanayinde güçlü yatırımlara dikkat çeken Bak, gençleri, özellikle gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen dene yap atölyeleriyle milli teknoloji hamlesine dahil ettiklerini söyledi. Kendi uçağını ve yüksek teknolojisini üretmeleri gerektiğini vurgulayan Bak, yapay zeka alanında eğitim alan gençlerin önemine değindi. Ayrıca, 110 bin genci Çanakkale’ye götürerek milli manevi değerleri aşılayacaklarını sözlerine ekledi. Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri ve yerel yöneticiler de katıldı.